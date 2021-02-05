الفارسي: المشري انسحب ليترشح في الانتخابات المقبلة طمعًا في حكم 4 أعوام

قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، الخميس، إن رئيس المجلس الرئاسي، خالد المشري، انسحب من الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس الرئاسي، لعزمه الترشح في الانتخابات الوطنية أواخر هذا العام.

وأضاف الفارسي في تصريح صحفي أن التيار الإسلامي المتطرف يعمل بشكل جماعي، ويريد توحيد الأصوات خلف مرشح آخر، وإنهاء حالة الانقسام البادية وسط المرشحين المختلفين عن المنطقة الغربية.

واستبعد الفارسي أن تكون خطوة المشري فردية، مؤكدا أنه تشاور مع قيادات المنطقة، خاصة أن أغلب المرشحين لهم نفس الميول والعلاقة مع تركيا، بحيث يبقى المشري في ما يسمى بمجلس الدولة، ويكون لديهم أيضا ممثل في الرئاسي وثالث رئيسا للحكومة.

وأشار الفارسي إلى أن المشري لن تكفيه 10 أشهر ليحقق أطماع ومخطط التنظيم، خاصة إن كان عضوا فقط في المجلس الرئاسي وليس رئيسه، ولذلك انسحب ليترشح لرئاسة الدولة بالانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، طمعًا في حكم يصل إلى 4 أعوام.

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