مصدر: انسحاب المشري جاء بعد تجهيز قائمة إخوانية أقل صداما مع الليبيين

قال مصدر من لجنة الحوار السياسي، الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي خالد المشري، انسحب من الترشيح لرئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته بعد تجهيز قائمة إخوانية أقل صداما مع الليبيين.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي محمد المنفي جهز قائمة بقيادته كرئيس للمجلس الرئاسي مع موسى الكوني، نائبا عن الجنوب، وعبدالله اللافي، نائبا ثان عن الغرب، وعلي الدبيبة، رئيسا للحكومة، وهي القائمة التي انسحب المشري لصالحها.

وأوضح المصدر أن محمد المنفي يميل لتيارات الإسلام السياسي وليس عضوا بالتنظيم، في حين أن الكوني ما زال عضوا بالمجلس الرئاسي، واللافي عضو في ما يسمى بمجلس الدولة مع المشري، إضافة إلى أن الدبيبة رجل أعمال إخواني من مصراتة، وهو التوازن الذي كان يقصده المشري في إعلان انسحابه من السباق.

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