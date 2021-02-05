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سبها.. تنسيق التعاون لتسهيل عمل المفتشين الصحيين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير مكتب الرقابة على الأغذية في مدينة سبها مع كل من رئيس جهاز الحرس البلدي سبها ومدير إدارة التفتيش الصحي أهمية العمل المشترك بين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإدارة التفتيش الصحي وجهاز الحرس البلدي.

وناقش المجتمعون الصعاب التي تواجه المفتش الصحي أثناء عمله وآلية تذليل الصعاب أمام المفتشين وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة لكل المخالفين والعمل على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية والضبطية كل حسب اختصاصه التي من شأنها المساعدة على إحلال الأمن الغذائي و الدوائي بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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