“تعليم الجفرة”.. بدء توزيع الكتب على “60” مدرسة

شهدت مخازن مراقبة التعليم لبلدية الجفرة – بمقرها في مدينة هون – بدء توزيع الكتب المدرسية، ضمن الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، بعد وصول شحنات متعاقبة من الكتب والأثاث المدرسي المرسلة من طرابلس.

وأفاد “بريكي يوسف البريكي”،المسؤول بمخازن التعليم لـ218 أنه بعد أن تم ترتيب المواد وتبويبها داخل المخازن بدأت مرحلة توزيع الكتب المدرسية على جميع المؤسسات و المدارس في مدن بلدية الجفرة والتي تصل إلى أكثر من 60 مدرسة ما بين المراحل الثلاث الإبتدائي والاعدادي والثانوي .

وأكد “بريكي” أن أكثر من 90 % من هذه المدارس استلمت الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 م كما شُكلت لجنة من مراقبة التعليم لزيارة جميع المدارس للوقوف على نواقص كل مدرسة وحصرها بدقة لتوفير وتوزيع ما يلزم من أثاث الفصول كالسبورات والخطاطات والمقاعد و الكراسي وطاولات المدرسين.

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