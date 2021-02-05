طرابلس.. تسجيل “7” مخالفات على مخبز في “زاوية الدهماني”

سجل مفتشو الرقابة على الأغذية والادوية في مدينة طرابلس “7” مخالفات على إحدى المخابز في منطقة زاوية الدهماني، أثناء جولة قامو بها برفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي وبحماية الأجهزة الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي للمركز الرقابي إن الجولة التفتيشية استهدفت “مخبز ريماس” وتمحورت المخالفات على “7 مخالفات”:النظافة العامة سيئة – سير العجين يحتاج إلى تغيير – باب غرفة الخمارة يحتاج إلى تغيير – المخزن غير مطابق للمواصفات القياسية للمخازن – وجود فتحة الصرف الصحي داخل الخمارة – وجود رطوبة على الألواح التي يتم وضع العجينة عليها – عدم الالتزام بالكمامات والزي من قبل العاملين بالمخبز.. فيما تم اتخاد الإجراءات القانونية من قبل الحرس البلدي.

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