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"يوم الحسم" الليبي.. ماذا سيحدث اليوم في جنيف؟

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

بعد إخفاق كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا في الحصول على 70 في المئة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى، ينتقل الاقتراع اليوم في جنيف، إلى المرحلة الثانية، بنظام القوائم.

فوفق آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حصلت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، ولرئاسة الحكومة، على التزكيات المطلوبة.

وتضم القوائم 3 مرشحين لمجلس الرئاسة.. ومعهم مرشح واحد لرئاسة الوزراء.

شملت القائمة الأولى، حمد حسن سليمان البرغثي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس المرشحين علي أبو الحجب، وإدريس سليمان أحمد القايد، فيما اختير في القائمة ذاتها خالد الغويل كمرشح لرئاسة الوزراء.

 القائمة الثانية ضمت الشريف الوافي الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ومعه في عضوية المجلس عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، وعمر مهدي أبو شريده، وفي رئاسة الحكومة محمد عبد اللطيف المنتصر.

في القائمة الثالثة نجد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وفي المرشحين لعضوية المجلس ضمت هذه القائمة موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وفي رئاسة الوزراء عبد الحميد محمد دبيبه.

أما القائمة الرابعة فضمت عقيلة صالح قويدر مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس في هذه القائمة هناك أسامة جويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ولمنصب رئيس الوزراء ضمت اللائحة المرشح فتحي باشاغا.

وتفوز القائمة التي تحصد 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى.

 

 وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة يتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وتفوز الحاصلة على 50+1 من الأصوات الصحيحة

وكانت الأمم المتحدة أكدت أن المرشحين للمناصب السيادية وقّعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، ما يعني أنها محطة، إن لم تعقها أي مفاجآت، ستكون بعدها ليبيا على موعد مع انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية، أواخر ديسمبر المقبل.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • حسم الترشح كلام فاضي لا حسم الا حسم الجيش للامور علي الارض الحلول السلميه كلها ترهات تلفيقيه فلا حل إلا الحل عسكري هو الحل الناجع غيره كله كلام فارغه غير أن كما يقول المثل كلمة الحق وجاعه أكرر الحل عسكري هو الحل لكنه صعب علي جيش يواجه حظر استيراد السلاح فلا حل سواء طرد كل الشراذم من قطاع الطرق من مهربي البشر والوقود وخريجي السجون والمدمنين علي المخدرات المتواجدين غرب البلاد فكل عصابه مسلحه لا تتبع الجيش يجب القضاء عليها مهمها كلف الأمر ان تخليص ليبيا من هؤلاء الشراذم عمل وطني بدأه الجيش وانجز ثلاث أرباع المهمه ولكن عصابة العملاء في حزب أخوان وأعوان الشيطان في ليبيا المسيطر علي أموال المصرف المركزي طلب النجده من حزب أخوان واعوان الشيطان في تركيا فحرك ( قرد و خان ) جيشه ومرتزقته وسهل لهم العملاء احفاد العملاء من الليبيين دخول ليبيا واصبح في ليبيا جبهات جبهة أحرار ليبيا هي الجيش الوطني وجبهه مكونه من عملاء ليبيين جنود اتراك ومرتزقه تشاديين وسوريين واصبح الصدام وشيك فتدخل العالم لمنع الصدام بين الجيش الوطني وعصابات العملاء الليبيين والمرتزقه التشاديين والسوريين فضغط العالم علي الجيش الليبي البطل بضرورة الانسحاب خارج طرابلس وترك الامر للعالم فسيتكفل العالم بأخراج المرتزقه وتفكيك العصابات المسلحه وهاهي وعود العالم تسير نحو التنفيذ ولكنها ببطء فلا حل سواء طال الزمان او قصر الا الحل العسكري شاء من شاء وأبي من أبي

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