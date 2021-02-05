عزالدين عقيل: على «الفزازنة» المطالبة برئاسة مجلسي النواب والدولة

قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل:” أنا أدعو أهل فزان إلى المطالبه برئاسة السلطة التشريعيه بغرفتيها «النواب والدولة» طالما أن الغرب والشرق بصدد السيطرة على السلطة التنفيذيه” .

وأضاف عزالدين عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” من المفترض أن ثاني أيام الإعلان عن هوية رئيس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومه، تجرى انتخابات على منصب الرئيس بالبرلمان ومجلس الدولة لا يشارك فيها إلا الفزازنة فقط”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد، والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير، وجاءت القوائم كالتالي:

القائمة الانتخابية الأولى

محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي

علي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي

إدريس القايد عضو المجلس الرئاسي

محمد خالد الغويل رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثانية

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي

موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي

عبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثالثة

الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي

عمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي

محمد المنتصر رئيس الحكومة.

القائمة الانتخابية الرابعة

عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي

أسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي

عبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي

فتحي باشاغا رئيس الحكومة.