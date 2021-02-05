بدء العد التنازلي لمرحلة الحسم في التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا

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بدأ العد التنازلي للمرحلة الحاسمة، اليوم الجمعة، لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على قوائم مرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، ففي الساعة الـ09:30 صباحًا بتوقيت جنيف (10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي) ستنطلق المعركة نحو فوز إحدى القوائم الأربعة وإعلان ولادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأعلنت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة، وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير.

وأفادت البعثة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيجتمعون عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جنيف اليوم الجمعة للتصويت على القوائم.

وأوضحت أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للجولة الثانية يبلغ 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة.