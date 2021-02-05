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“العكروت”: أدعو أنصار النظام السابق إلى تأسيس حزب يتبنى رؤيتهم ويوضح مطمحهم

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أنصار النظام السابق بوضع رؤية ممنهجة توضح طريقة الوصول إلى الحكم، مؤكدا أنهم من حقهم مثل الأخرين أن يسعوا إلى السلطة لتدبير شؤون الوطن.

وأضاف “العكروت” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” تحت عنوان “دعوةٌ قلبيّةٌ صادقه” قائلا: “الأخوة أنصار النظام السابق، أنا شخصيا أعتبر أن من حقكم أبناء الوطن، أن تسعوا، كما يسعى الأخرون من أبناء البلاد، أن تكونوا على رأس السلطة لتسيير وتدبير شؤون الوطن وليس من حق أحد أن يحول بينكم وبين حقكم” .

وتابع “العكروت” في منشوره: “لكن لتحقيق ذلك يتوجب الأمر أن تؤسسوا حزباً يتبنى رؤيتكم ويحدد منهجكم ويوضح مطمحكم، ويجب أن تكون الرؤية واضحةً للناس حول طريقة الوصول للحكم، أسلوب الحكم، مخرجات الوصول للحكم” .

وأوضح “العكروت” بقوله: “فهل مثلاً، ستنتهجون، البيت لساكنه، ولا ثوري خارج اللجان الثوريه، والتمثيل تدجيل، واللجان في كل مكان، والتجارة والاقتصاد الحر هو نوع من الاستغلال والاستعباد، ولا وجود لمؤسسة اسمها حكومة منتخبة بل يجب العودة للتصعيد الشعبي، ولا وجود لدستور فالقاعده الوحيدة هي المؤتمرات الشعبية تقرر واللجان تنفّذ؟ وما إلى ذلك من أسس للنظرية العالمية الثالثة” .

وأكد “العكروت” بقوله: “أعتقد أن على قادة هذا التيار ومتزعميه، أن يبادروا وبأسرع ما يمكن، لوضع خطة ومنهج ورؤية هذا التيار، حتى يزيلوا أي مخاوف لدى الناس، وأن يعلنوا أنهم سيتخذون أسلوب الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، وهي الانتخابات (وإن كانت تخالف النظرية) وأنهم سيؤسسون مؤسسات دستورية وبرلمان وحكومة يشكلها الحزب ذو الأغلبية، وأنهم سيفتحون صفحة جديدة في المجال الاقتصادي، وإن استمرار ضبابية الطرح وعدم توضيح خارطة العمل، سيعيق الاندماج مع التفاعل الاجتماعي ويزيد الهوة بينكم وبين المواطن” .

واختتم “العكروت” منشوره قائلا: “أعتقد أنهم بهذا التوجه وهذه الرؤية، لن يستطيع أحدٌ أن يقف في طريقهم أو يتحجج لرفضهم، وسوف يندمجون بكل انسيابية وأريحية في المعترك السياسي في البلاد  ..هذه نصيحتي لهم ورؤيتي المخلصة كي لا يكونوا في معزل عن حركة المجتمع والتاريخ”.

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صحيفة الساعة 24

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  • مقوله معمر الثروه والسلطه والسلاح بيد الشعب تحققت ولكن ليس بيد الشعب بل بيد اعداء الشعب بيد الحزب شيطاني معادي للمسلمين فقد استولي هذا الحزب في غفله من الليبيين علي المال وبه جلب مرتزقه وارهابيين وادخلهم الي ليبيا ولم يكفيه هذا فقد ختمها بتسليم ليبيا للاتراك الكل سيتذكر صرخات الشباب الطموح الذين كانوا متحمسين للتغيير والذين أعتقدوا انهم قادرين علي أفتكاك ليبيا من قبضة القذافي واعتقدوا أن هذا بالآمر الساهل ويمكنهم القيام به بعصي والحجاره فتحركوا في 17 فبراير 2011 ورغبتهم في إزاحة القذافي صادفتها رغبه زعماء العالم الثلاث سركوزي وكاميرون واوباما في إزاحة القذافي وعدو عدوك في وقت ما يصبح صاحبك فالشباب اطلق الشراره في 17 فبراير والناتو تولي في19 مارس 2011 اكمال مهمة أزاحة القذافي بعدما صنع لنفسه ذريعه كبيره ومهمه وهي حماية المدنيين فبدأ في الصوره الغرب وقد أعان الليبيين علي التخلص من رئيسهم واعتقد الليبيين انهم قد تنفسوا الصعداء فقد آن الآوان لأن تحكم ليبيا بنظام ديموقراطي  ينتخب فيه الرئيس انتخاب ولكن أخوان الشر واعوان الشيطان قد تسلقوا علي اكتاف الشباب الثائر في فبراير وسرقوا منهم ثورتهم واعتقد انا ويعتقد الكثيرين معي ان ماقام به حفتر من إعادة هيبة الجيش والقضاء به علي الارهابيين في شرق البلاد إلا بدايه لتصحيح لمسار فبراير التي انحرف بها أخوان الشر واعوان الشيطان واعتقد ان محاربة الارهاب وأفتكاك ليبيا من قبضة عصابة أخوان الشر واعوان الشيطان كان واجب وطني علي الليبيين كلهم وليس علي حفتر فقط كونها غايه نبيله وهدف مشروع ولكن لم يجرؤ أحد  الا حفتر علي القيام بالواجب تجاه الوطن ولكن أخوان الشر واعوان الشيطان وبيما يمتلكوا من آله اعلاميه مدعومه من قطر واستيلاء أموال ضخمه من خزينة ليبيا اصبحوا يصوروا في اعلامهم حفتر علي أنه يريد عسكرت الدوله وحكم البلاد بنظام دكتاتوري والكذب والنفاف والافتراء والنذاله عنصر أساس في تكوين شخصية أي أخواني مالم تكون متوفره فيه فليس بأخواني

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