«التليسي»: أجد صعوبة في تصديق المشري وعقيله والأمم المتحدة

قال عاشور التليسي نقيب الصحفيين الليبيين الأسبق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كل الذين تحدثوا في جنيف يمكن أن يكونوا صادقين إلا عقيله والمشرى- عقيله صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري- والأمم المتحدة فأنى أجد صعوبة فى تصديقهم”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد، والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير، وجاءت القوائم كالتالي:

القائمة الانتخابية الأولى

محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي

علي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي

إدريس القايد عضو المجلس الرئاسي

محمد خالد الغويل رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثانية

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي

موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي

عبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثالثة

الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي

عمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي

محمد المنتصر رئيس الحكومة.

القائمة الانتخابية الرابعة

عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي

أسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي

عبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي

فتحي باشاغا رئيس الحكومة.