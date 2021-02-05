البعثة الأممية تعلن القوائم النهائية للسلطة التنفيذية الجديدة للتصويت عليها بملتقى الحوار السياسي في جنيف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف سيجتمعون اليوم الجمعة للتصويت على قوائم اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

ويبلغ الحد الأدنى اللازم للاختيار 60 % من الأصوات الصحيحة وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 % + 1 من الأصوات الصحيحة.

وقالت البعثة إنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير.

وأعربت البعثة عن تفاؤلها إزاء المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم كالاتي:

القائمة الأولى:

محمد حسن سليمان البرغثي رئيس المجلس الرئاسي؛

علي أبو الحجب عضو مجلس رئاسي؛

إدريس سليمان أحمد القايد عضو المجلس الرئاسي؛

محمد خالد عبدالله الغويل رئيس الحكومة.

القائمة الثانية:

الشريف الوافي، رئيس المجلس الرئاسي؛

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عضو المجلس الرئاسي؛

عمر مهدي أبو شريده، عضو المجلس الرئاسي؛

محمد عبد اللطيف المنتصر، رئيس الحكومة.

القائمة الثالثة:

محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي؛

موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي؛

عبد الله حسين اللافي، عضو المجلس الرئاسي؛

عبد الحميد محمد دبيبه، رئيس الحكومة

القائمة الرابعة:

عقيلة صالح قويدر، رئيس المجلس الرئاسي

أسامة عبدالسلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي

عبد المجيد غيث سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي

فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة

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