بعيو: تهويمات ليبية في جمعة انتظار جنيفية

سلط رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، الضوء على حالة الترقب التي يعيشها الشعب الليبي في انتظار نتائج ملتقى الحوار الليبي في جنيف وإعلان السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال بعيو في ورقة تحليلية بعنوان (تهويمات ليبية في جمعة انتظار جنيفية)، :”زمان أيام سبتمبر، كان الليبيون ينتظرون شهر مارس للتغيير في المناصب، أو التصعيد، وكانت سوق الشائعات في نهاية فبراير رائجة في المرابيع والاستراحات والصالونات وغرف النوم، حتى أن السيدة زوجة فلان قالت لها صاحبتها التي هي صديقة زوجها دون أن تعلم بأنها صديقة للإثنين، إنه سيصبح أمين، بينما هو ليس أمين حتى على نفسه وبيته. الآن وبعدما ذهب عصر سبتمبر وجاء عصر فبراير، ها هُم الليبيون في كل ليبيا الصابرة، ينتظرون هذه الساعات الصباحية التي ستشهد فيها جنيف السويسرية ميلاد السلطة التنفيذية (المؤقتة بأشهرٍ عشر ربما تدوم إذا أراد فاعلو الخارج ووكلاء الداخل شطراً من الدهر) قد يستنفد ما بقي لدى الكهول أمثالي من قليل العمر. وسوق الشائعات صارت عبر الفيسبوك الليبي أكثر رواجاً وأسرع انتشاراً، لكن كثيراً ما تأتي نتائج التكوليسات مخالفة للتوقعات وللتسريبات”، بحسب تعبيره.

وأضاف بعيو، :”من يقول إن لــيـبـيــا بلدٌ مثل كل بلدان العالم أقول له:- أنت لا تعرف لــيـبـيــا التي لا تشبه إلا نفسها، ولا بلاد غيرها تشبهها، لهذا فإن معايير وقوانين علوم النفس والاجتماع والسياسة وحتى المنطق لا تنطبق عليها، فهذا البلد الذي اسمه في لغته الأصلية يُقرأ من الجهتين، لا يمكن قراءته إلا بالليبي، حيث اللام الأولى تعني (لا) لكل شيء يعني عناد بس، والألف المعكوسة التي صارت لام تعني (لا) مكرر، أما الياء باء ياء، فهي بالليبي تعني (يـبّـي) أي يريد، والليبي يريد كل شيء، لكنه ومن باب العناد المقدس وتسكير الراس الأسطوري، يفعل عكس كل ما يبيه أو يريده، لمجرد أنه يعشق المخالفة ويحب الخلاف”.

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