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امغيب: تركيا على استعداد للتخلي عن المشري والغرياني من أجل مصالحها

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن تركيا مستعدة للتخلي عن رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، والمفتي المعزول “الصادق الغرياني” الذي وصفه بـ”مفتي الإرهاب” المقيم في أنقره، من أجل مصالحها.

وأوضح امغيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن سياسة المحافظة على مصالح الأتراك لن تتوافق مع أحلام ورغبات وتطلعات قادة المليشيات على الأرض في طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل.

وأضاف امغيب أنه حانت اللحظة ليدرك من يطلقون على أنفسهم “قادة الثوار”، أنهم كانوا مجرد بيادق تحركهم تركيا وقطر، موضحا أنهم أصبحوا في الوقت الراهن رقما غير مهم في معادلة التفاهمات الدولية وأول الخاسرين في لعبة الكراسي التي تشرف عليها السيدة استيفاني في جنيف.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • ما سيؤل اليه المفتري المعزوق في تركيا أمر طبيعي وحتمي وهو مصير يؤل اليه حال كل من باع دينه بدنيا غيره فعقاب الله عقابين منه ماهو في الدنيا ومنه ماهو في الآخره ومنه ماهو في الدارين اما المشري فهو متسلق ركب موجة الاخوان للمصلحه الضيقه وبكره اذا غرقت مركب الأخوان سيركب أي موجه آخري تمر بمحاذاته فهو يستطيع التلون حسب الحاجه كما اظهر نفسه لنا مرشح وبعدها أظهر نفسه لنا منسحب فكذا حبل يستطيع اللعب عليه عكس الخرياني فليس له حبل يستطيع اللعب عليه غير الافتراء علي الدين لصالح الارهابيين فان لم يعد هناك ارهاب في ليبيا فلن تكون هناك أي فتوي للخرياني

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