امغيب: تركيا على استعداد للتخلي عن المشري والغرياني من أجل مصالحها

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن تركيا مستعدة للتخلي عن رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، والمفتي المعزول “الصادق الغرياني” الذي وصفه بـ”مفتي الإرهاب” المقيم في أنقره، من أجل مصالحها.

وأوضح امغيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن سياسة المحافظة على مصالح الأتراك لن تتوافق مع أحلام ورغبات وتطلعات قادة المليشيات على الأرض في طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل.

وأضاف امغيب أنه حانت اللحظة ليدرك من يطلقون على أنفسهم “قادة الثوار”، أنهم كانوا مجرد بيادق تحركهم تركيا وقطر، موضحا أنهم أصبحوا في الوقت الراهن رقما غير مهم في معادلة التفاهمات الدولية وأول الخاسرين في لعبة الكراسي التي تشرف عليها السيدة استيفاني في جنيف.

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