بعد انسحاب الجيش…انعدام الأمن في الطرق الرابطة بين غرب ليبيا وجنوبها

أفاد تقرير إعلامي عن الميليشيات والمرتزقة في غرب ليبيا، أن الطريق الرابطة بين بلديتي الشويرف (417 كم جنوب طرابلس) وغريان (100 كلم جنوب طرابلس)، تشهد نشاطا مريبا لمجموعات المهربين والمليشيات والمرتزقة.

وأوضح خبراء أن الطريق بين جنوب البلاد وغربها ينعدم فيه أي مظهر من مظاهر الأمن، بل تحول امتداده إلى أوكار للمهربين والمليشيات وحتى المرتزقة، بعد أن كان الجيش قد تمكن في الأعوام الماضية، من ضبط كل الطرق بين جنوب البلاد وغربها.

وأشار التقرير إلى أن الطريق الرابطة بين بلدة الشويرف وبني وليد والمعروف بـ”طريق النهر”، أصبحت تعد مسلكا تتخذه العصابات لتهريب البشر والوقود والسلع، موضحا أنه على هذه الطريق، يتعرض العديد من المهاجرين من جنسيات مختلفة للخطف، لتتم المساومة على إطلاق سراحهم فيما بعد، أو سرقتهم في الطريق قبل تركهم بلا مدخرات.

وكشف التقرير أنه بعد انسحاب الجيش من المنطقة الغربية، تحولت الطريق الرابطة بين طرابلس وجنوب البلاد إلى مسلك للمهربين وتمركز للمليشيات التي تفرض الإتاوات على المواطنين والأجانب.

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