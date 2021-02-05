بحضور كوبيتش.. بدء جلسة التصويت على قوائم المرشحين لمناصب السلطة الموقتة

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الإثنين الماضي، جلسة التصويت على قوائم المرشحين لمناصب المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة في السلطة الموقتة وذلك بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وبدأت الجلسة بعزف النشيد الوطني، ومن المقرر أن يصوت أعضاء الملتقى على قوائم أربعة أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها «تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير».

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