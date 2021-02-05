وليامز: المرشحون تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق

انطلقت بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة، جلسة ملتقى الحوار الليبي للتصويت على القوائم المرشحة للسلطة الجديدة، بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد لأول مرة.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء.

كما أكدت وليامز، أن المرشحين للحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.