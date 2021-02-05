لأول مرة.. شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة على الإطلاق.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدرها الشركة بصورة يومية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت مدة طرح الأحمال يوميا إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة، ثم ثلاث ساعات، وبعدها ساعتين ونصف ثم ساعتين، وأخيرا ساعة واحدة.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.

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