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“الدرقاش” من مصراتة: أفضل شخصية في الزنتان هو “جويلي” لأنه عدو لـ”حفتر”

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة، أن تحالفات العدالة والبناء مع مجرمي الحرب “حفتر” و”عقيلة صالح” جاءت لتلبي مطالب “حفتر” من جهة وهي التحكم في المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، ومن جهة أخرى ترضي العدالة والبناء الذين دائما كانوا يدفعون بـ”فتحي باشاغا” لرئاسة الحكومة.

وأضاف “الدرقاش” خلال لقاء تليفزيوني على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا والمحرضة على الإرهاب، أن قائمة “عقيلة” ذات حدود كبيرة وتحالف بين قوتين في الغرب والشرق بالإضافة لقوة الزنتان وهذا ما جعل “خالد المشري” ينسحب حتى يحدث توازن حزبي وجهوي للقائمة.

وحول انسحاب خالد المشري، زعم “الدرقاش” أن ترشح “المشري” ثم خروجه كان هدفه عدم حصول “جويلي” على عدد كبير من الأصوات، قائلا “الأن جويلي يحتاج للقائمة وليس العكس، ووجود الزنتان في الحكومة القادمة مهم جدا لأنها عندما استبعدت المرة السابقة ذهبت لكفة حفتر وأفضل شخصية في الزنتان هو جويلي لأنه يعرف بعدائه لحفتر”.

وزعم “الدرقاش” أن الحقائب الوزراية ستكون كفيلة لصناعة التوازن لمدن أخرى قد تكون قليلة في القوة، وربنا يتم إرضاء طرابلس في تشكيل الحكومة فيما بعد، ولكن باقي القوائم في الحوار السياسي ليس لديها فرص كبيرة للمنافسة.

وادعى “الدرقاش” بقوله: “إن الصفقة بين “حفتر” و”العدالة والبناء” حرصت على إعطاء الحكومة لمصراتة لأنها قوية ولا أحد في ليبيا يستطيع أن ينكر ذلك، وهي تعتبر قوة ظاهرة، ولكن العدالة والبناء تعد قوة خفية، وحفتر لا يهمه من هذا كله سوى الشرعية التي كان يفقدها وهو معتمد على قوته العسكرية والشرعية ستكون له فيستطيع التحرك واحتلال المدن بكل مرونة ويستطيع المجلس الرئاسي الجديد ان يخرج ويدعم ويبارك حفتر وتحركاته”.

وحول التحذير من حرب أهلية، أوضح “الدرقاش” أن هذا التحذير متأخر لأن القوائم اكتملت وأصبحنا في الفترة النهائية، مدعيا حدوث حرب أهلية لأن كل الأطراف فقدت الثقة في بعضها و”حفتر” عُرف عنه الغدر وعدم التزامه بعهوده والحرب على طرابلس أفضل مثال على ذلك، بحسب كلامه.

وزعم “الدرقاش” ان احتمالات الفشل للحوار السياسي واردة ووجود انقسام بعد التصويت وارد أيضا، موضحا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأطراف الناجحة منها قبول الليبيين بالمخرجات الجديدة وقبول الطرف الخاسر أيضا، موضحا أن تشكيل الحكومة ليس سهلا لأنه يتطلب توافقا كبيرا وعلى القائمة الناجحة إرضاء الخاسرين وهم كثر وإلا ستواجه الحكومة مشكلات كبيرة.

وحول مدي التطابق بين الحوار السياسي والدستور واللوائح والقوانين في ليبيا، زعم “الدرقاش” أن الدستور والقانون واللوائح وضعت تحت الأقدام قبل الذهاب إلى الصخيرات وتونس وسينظر إلى المشاركين في الحوار السياسي فقط، قائلا “قرارات السراج كانت كلها غير قانونية وتخالف قرارات المحاكم فنحن مرغنا القانون في التراب وأصبح ليس لدينا قانون نحاكم به حتى تاجر المخدرات وشارب الخمر”.

الوسوم

الإخوان المسلمين العدالو والبناء تحالفات حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • زعم ، ضيف —————!!!!!
    >—————————–وحول مدي التطابق ————– ———————- ——–>اكتملت وأصبحنا<——————————+
    ——————————=+++++++++++++++++++—————————
    وادعى “الدرقاش
    وحول التحذير

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  • متخلف عقليا فاعداء الامس قد يكونوا اصدقاء اليوم بدليل ان باشاغا وجويلى وعقيلة فى قائمة واحدة فالاسلام الصحيح لا يعرف العداوة ولا الاحقاد التى هى من صفات الشيطان واخوانه المفلسين ولانك حمار لا تعلم ان جويلى رفض اى مساس بالزنتان حتى من يدعمون الجيش الوطنى وغدا ستثدم عندما ترى تعاون بين حفتر وجويلى يااخوانى ياغبى الم يعين الاخوان السيسى وزيرا للدفاع ظنا انه اخوانى وغدا سترى تنصل باشاغا من الاخوان هو وجويلى حتى لا يدفع ثمن غباوتهم .
    قال تعالى :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    الم ترى ياحمار ما كان بين حماس والسيسى من عداوة الان تجد صورة السيسى فى غزة وترى وفود حماس فى القاهرة فالسياسة نجاسة وتتغير بتغير المصالح

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  • لأنك تفكر تفكير أخواني لذلك فكرك ملتوي فأي شخص لديه ملفات فساد او جرائم ارهاب تجده يعادي قيام الدوله ولا يستطيع القول جهارا لا اريد قيام دوله ولكن يختزل ذلك في بالقول انا ضد حفتر الذي يريد ان يعسكر الدوله ولكن ماذا حالهم لو حفتر تنحه او استقال ماذا سيقول المعادي للقيام ماذا من عذر آخر فلا احد يخشي حفتر الا الذي عليه مآخذ سرقه او أي جرم آخر ويعرف انها لو قامت دوله متكاملة الاركان سيدلف به في السجن ولأن حفتر اكثر المصممين علي قيام الدوله لذلك هو عدو لك من سيضره قيام دوله فكل من ليس لديه ملف اسود لا يمانع في قيام دوله ولا يكره حتفر الذي بدأ في ارساء دعائم الدوله

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