كوبيش يحظر افتتاح جلسة التصويت النهائية للحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا24

حضر المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيتش، لأول مرة، جلسة افتتاح التصويت الأخيرة على قوائم المرشحين الأربعة لرئاسة المجلس الرئاسي الحكومة، من أجل اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

وبعد أشهر من المفاوضات يختتم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم في مدينة جنيف السويسرية، المسار السياسي، بالتصويت على القوائم المرشحة واختيار رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقودون مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

واستسلم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، في الأول من فبراير، رسميا مهام منصبه، فيما من المنتظر أن تتخطى البلاد أعتاب المرحلة الجديدة باختيار مجلس رئاسي وحكومة انتقالية موحدة.