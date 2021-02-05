الأمم المتحدة: الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2021 تستهدف 451 ألف شخص

ليبيا – أعلنت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2021 وتستهدف نحو 451 ألفا من الأشخاص الممثلين لنحو 36% من إجمالي المحتاجين للمعونة.

تقرير إخباري نشره موقع “ريليف ويب” الدولي تابعته وترجمته صحيفة المرصد سلط الضوء على معالم هذه الخطة التي ستغطي أقل من نصف العدد الكلي من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل ماس وهم مليون و300 ألفا احتياجاتهم أساسية للغاية.

وبين التقرير أن هؤلاء يعانون من الانهيار الجزئي أو الكلي لمستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة الاعتماد على إستراتيجيات التكيف السلبية وانتشار الأذى الجسدي والعقلي كاشفا عن استهداف الخطة لـ5 مجموعات تم تحديدها على أنها ضعيفة بشكل خاص.

وأضاف التقرير أن هذه المجموعات تضم النازحين داخليا ومن غيرهم والعائدين لديارهم ومن غير الليبيين من المهاجرين غير الشرعيين مبينا أن خطة الاستجابة تعطي الأولوية لتوفير الخدمات الحيوية أو الوصول إليها بناء على الاحتياجات المقدرة للحصول على التعليم والصحة والحماية والنظافة والصرف الصحي.

واستمر التقرير في التوضيح أن الخطة تتضمن توفير الوصول إلى السلع المنزلية والأساسية بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية لتدعم بذلك هدفين إستراتيجيين يهدفان إلى الوقاية من الأمراض وتقليل المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتعزيز حماية المدنيين وفقا للأطر القانونية الدولية.

وبحسب التقرير ستسهل الخطة الوصول الآمن والعادل والكريم إلى الخدمات الحيوية سبل العيش لتعزيز مرونة الناس وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية مع تأمين الحماية لتلبية الاحتياجات وبناء القدرات لجميع القطاعات بالشراكة مع الداعمين لجهود الأمم المتحدة.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى الاستجابة السريعة لتعزيز التكامل بين القطاعات والحفاظ على المرونة والسرعة المطلوبة في بيئة التشغيل المتقلبة في ليبيا وتحديد المواقع الجغرافية للأشخاص المحتاجين من المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الليبيين للمرافق الصحية والتعليمية.

ترجمة المرصد – خاص

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