الصغير: الإسلامويون لا يختلفون فيما بينهم إلا على طريقة قتلنا جوعًا أو شنقًا أو كمدًا أو ذبحًا

ليبيا – كتب الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مستهلًا إياها بعبارة “سوف تندمون”.

الصغير قال في التدوينة التي تابعتها صحيفة المرصد: “الإسلامويون لا يختلفون فيما بينهم إلا على طريقة قتلنا جوعًا او شنقًا أو كمدًا أو ذبحًا، ترشح خالد المشري منذ البداية غير جدي وغرضه الإبقاء على أي صوت نشاز عابر في معسكرهم تحت التصرف، وتوظيف الانسحاب في توقيت ما لخلق حالة توافقية في معسكرهم الآيديولوجي والجهوي، بحيث تتبعه ربما إما انسحابات لمرشحين أو انضمامات لمصوتين”.

وتابع قائلًا: “البقية تأتي لاحقًا لتمرير الصفقة كما أعد لها منذ البداية بين عواصم مختلفة وبتقاطعات إقليمية ودولية وبأدوات وبيادق ليبية، والقلة النادرة في الملتقى والتي لم تتوقف عن نكران وجود الصفقة وإصرارها على المحاولات العبثية، حتى وإن كانت جادة من طرفهم لتجميل أو تحسين هذا القبح”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية