وليامز: مرشحو السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إن مرشحي السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام

وأضافت وليامز، في كلمتها بجلسة اليوم لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف للاختيار بين القوائم المنافسة على مناصب «الرئاسي» والحكومة أن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت

وأشارت وليامز، إلى إن الأطراف الليبية تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء.

وبينت وليامز، أنه في حال عدم حسم الفوز بعملية الانتخاب الأولى ستبدأ الجولة الثانية بعد فاصل زمني مدته ساعتان.

ولفتت وليامز، إلى أن أربع قوائم ستنافس في السباق الانتخابي الأول، موضحة أن القائمة المتحصلة على 60% هي التي ستفوز بتشكيل الحكومة الجديدة.

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