توقعات بمعاناة ليبيا في الحصول على لقاح وباء كورونا

ليبيا – توقع تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء أسوشييتد برس مواجهة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالة من التعافي البسيط من تبعات وباء كورونا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن صندوق النقد الدولي تأكيده أن الدول التي تعاني من أزمات داخلية ومزقتها الحروب والنزاعات والصراعات وغرقت في المديونية ستواجه صعوبات جمة وتأخرًا في وصول لقاحات الوباء لسكانها، ومنها بالطبع ليبيا.

ونقل التقرير عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله أن ليبيا لا تعاني من مشكلة الوباء فحسب، بل من صراعات داخلية طويلة الأمد؛ ما يعني أن وصول اللقاح لها سيكون صعبًا، فالسلام سمة مهمة في أي رفاهية اقتصادية واجتماعية.

ترجمة المرصد – خاص

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