البعثة الأممية: محادثات لجنة الـ10 العسكرية تحقق تقدمًا جيدًا

ليبيا – رحبت البعثة الأممية بعقد الجولة الـ7 لمحادثات لجنة الـ10 العسكرية في سرت من الـ4 وحتى الـ7 من فبراير الجاري بشأن متابعة قرار وقف إطلاق النار.

بيان صادر عن البعثة أمس الخميس تابعته صحيفة المرصد أكد أن المحادثات ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي؛ لتمكين المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية من المرور بشكل آمن، مبينًا أن التقدم الذي تم إحرازه في الجولات السابقة مكن خبراء إزالة الألغام التابعين لكلا الطرفين من الحضور إلى المحادثات.

وأضاف البيان أن خبراء من البعثة الأممية حضروا المحادثات لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف، مؤكدًا استكمال اللجنة مناقشاتها مع البعثة بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبين أممين لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية