الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا اليوم 5-2-2021 واليومين القادمين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، تتاثر مناطق غرب ليبيا برياح جنوبية مصحوبة بكتلة هوائية دافئة تسبب في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

وبحسب النشرة الجوية فمن المتوقع ان تتغير الرياح مساء يوم الاحد الى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة نسبيا على مناطق غرب ليبيا تعمل على تراجع درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهر فبراير.

ووفقا للنشرة فإن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين 21 -26مْ ولا تتجاوز 17 مْ على مناطق الجبل الاخضر، مع احتمال ظهور ضباب هذا الليلة وصباح الغد على طبرق واقصى الساحل الشرقي.، والله اعلم.

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