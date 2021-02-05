عاجل// بدأ فرز الأصوات في التصويت على الحكومة الليبية الجديدة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، ببدأ فرز الأصوات في عملية التصويت على تشكيل الحكومة الجيدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، ببدأ فرز الأصوات في عملية التصويت على تشكيل الحكومة الجيدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
كما هو متوقع تقدم القائمة الرابعة بعدد 25 صوت يليها القائمة الثالثة بعدد 20 صوت وهذا ماتوقعته وحتما ستفوز القائمة الرابعة التى تملك سيطرة على الارض فى الشرق عقيلة صالح القائد الاعلى للجيش الوطنى سيستمر مع جويلى الذى يسيطر على غرب ليبيا وباشاغا على وسط ليبيا خاصة مصراته وهناك توازن فلو اراد باشاغا الغدر بغرب ليبيا فبامكان جويلى التحالف مع الجيش الوطنى لتغيير قادة عسكريين موالين لباشاغا فالمجلس الرئاسى بالاجماع مسئول عن ذلك
أضف تعليقـك