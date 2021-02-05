انطلاق حملة التوعية بسرطان عنق الرحم بسبها

أخبار ليبيا24

أطلقت منظمات طبيبات الجنوب في سبها فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان عنق الرحم، بمشاركة عدد من الأطباء والطبيبات من مختلف التخصصات، وعدد من مدراء المؤسسات الصحية المحلية.

وشهد مسرح مركز اللغات بجامعة سبها تقديم عدة محاضرات علمية حول ماهية سرطان عنق الرحم، ومراحله وأعراضه وطرق الكشف المبكر عنه، وكيفية البدء في مراحل العلاج بشكل منتظم في حال وقع اكتشافه.

وقالت رئيس منظمة طبيبات الجنوب أشجان موسى لأخبار ليبيا24، إن الحملة تهدف لتشجيع النساء في الجنوب لاعتماد الكشف المبكر، خاصة أن سرطان عنق الرحم مصنف كثالث سرطان قاتل للنساء بعد سرطان الثدي وسرطان القولون، وتهدف الحملة إلى توعية النساء بأسباب الإصابة بالسرطان.

وأوضحت موسى أن الكشف الدوري كل ستة أشهر يساعد على الكشف المبكر للسرطان وبالتالي التعامل معه طبيا بشكل علمي وناجع إلى حد كبير، مشيرة إلى أن الحملة تسعى لتوعية طبيبات النساء والولادة حتى يتمكن من توعية الحالات اللاتي يترددن عليهن، ومساعدتهن على الكشف المبكر والدوري لسرطان عنق الرحم.