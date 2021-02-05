ارتفاع للاصابات والوفيات | مكافحة الامراض يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 5 فبراير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 04 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (321) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4419) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2000) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (262) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (152) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (109) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (78) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (240) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (61) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد (3538) عينة سالبة

ـــ عدد (881) عينة موجبة ( 722 جديدة + 159 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 482 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 17 حالة جديدة

عدد 46 حالة مخالطة

3.الماية

عدد 16 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

6.السواني بن أدم

عدد 10 حالة جديدة

7.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

9.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 22 حالة جديدة

11.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

12.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

13.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.وادي عتبه

عدد 1 حالة مخالطة

16.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

17.غات

عدد 1 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 9 حالة جديدة

19.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

20.سوق الخميس أمسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

21.الزنتان

عدد 4 حالة مخالطة

22.غريان

عدد 17 حالة جديدة

23.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

24.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

26.جادو

عدد 1 حالة جديدة

27.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

28.الرحيبات

عدد 3 حالة مخالطة

29.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

30.السائح

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

31.قصر الأخيار

عدد 7 حالة جديدة

32.الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة

33.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

34.البريقة

عدد 9 حالة جديدة

35.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

36.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.الرياينة

عدد 9 حالة جديدة

38.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

39.العجيلات

عدد 12 حالة جديدة

40.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 864 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 731 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزنتان

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 66 حالة في مصراته

5.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

6.عدد 5 حالات في الكفرة

7.عدد 31 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 21 حالة في الزاوية الغرب

9.عدد 1 حالة في غريان

تفاصيــــــل الــــ ( 17 ) حالة الوفاة

1.عدد 12 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الجفرة

3.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

4.عدد 1 حالة في العجيلات

5.عدد 1 حالة في القره بوللي

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 122894

2.الحالات النشطة : 17646

3.المتعافين : 103312

4.الوفيات : 1936

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي