جولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية بين مرشحي القائمتين

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، عن جولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية، وذلك عقب عدم تحصل أي لائحة ليبية على الأصوات المطلوبة (60%)، حيث ستتم إعادة جولة التصويت بين مرشحي القائمة الثالثة والرابعة، ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 % + 1 من الأصوات الصحيحة.

وكانت نتائج التصويت على المناصب التنفيذية خلال الجولة الأولى كما يلي:

القائمة الأولى: محمد القوير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة 13 صوت.

القائمة الثانية: محمد عبدالطيف مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة 15 صوت.

القائمة الثالثة: عبدالحميد دبيبه مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة 20 صوت.

القائمة الرابعة: فتحي باشاغا مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة 25 صوت.

وانطلقت بمدينة جنيف السويسرية، صباح اليوم الجمعة، جلسة ملتقى الحوار الليبي للتصويت على القوائم المرشحة للسلطة الجديدة، بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد لأول مرة.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء.

كما أكدت وليامز، أن المرشحين للحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.