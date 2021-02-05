«مكافحة الأمراض»: 881 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 864 مصابا، وتوفي 17 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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