عاجل// باشاغا المدعوم من تركيا يتحصل على 25 صوتا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعد فرز الأصوات حصول المرشح لرئاسة الحكومة ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا على 25 صوتا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعد فرز الأصوات حصول المرشح لرئاسة الحكومة ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا على 25 صوتا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
بالنسبه لباشا آغا الغرب فكر أن يزكيته بعدما رأي قدرته علي ان يفكك المليشيات في الغرب الليبي وكان الغمز من طرف باشاآغا للغربيين قد وصل عن طريق اعلانه عملية صيد الأفاعي وهي عباره عن عرض نفسه عليهم بكمة سأخلصكم من المليشيات وسنتصالح مع شرق البلاد وسأحافظم علي تدفق النفط الليبي للغربيين فقد رأوا فيه شيئنا او أبينا أنه هو الأقدر علي التعامل مع العصابات في الغرب الليبي كونه هو نفسه زعيم عصابه ولا يكسر الشجره الا فرع منها ولا يقضي علي المافيات الا مافياوي مثلهم ويفكك المليشيات مليشاوي مثلهم
أضف تعليقـك