عاجل// باشاغا المدعوم من تركيا يتحصل على 25 صوتا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعد فرز الأصوات حصول المرشح لرئاسة الحكومة ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا على 25 صوتا.

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