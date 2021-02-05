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الكشر لـ218: نعول على حكومة توافقية تنهي الصراع

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ملتقى الحوار السياسي يبدأ جلسة التصويت على القوائم الأربعة المترشحة للسلطة
ملتقى الحوار يستعرض التعهدات التي قطعها المرشحون في القوائم الأربعة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وقبول النتائج
البعثة تطلب من أعضاء الملتقى وضع هواتفهم جانبا واستلامها بعد انتهاء عملية التصويت
عملية التوصيت في مرحلتها الأولى: الاقتراع على أربع قوائم تفوز الحاصلة على 60%
عبد الرحمن السويحلي: كنت أتمنى أن يتضمن التعهد عدم الترشح للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر

المرشح للمجلس الرئاسي- أسعد زهيو لـ218:

رؤية مرشحين يقدمون وعودا مُلزَمة مشهد إيجابي يدعو للتفاؤل

رؤية مرشحين يقدمون وعودا مُلزَمة مشهد إيجابي يدعو للتفاؤل

كل القوائم شُكِّلت بإرادة ليبية دون تدخل خارجي في تركيبها
ما يحدث في جنيف عملية ليبية وبإرادة ليبية
تعهدات المترشحين وبرامج عملهم باب لمحاسبتهم بعد انتهاء ولايتهم

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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