الكشر لـ218: نعول على حكومة توافقية تنهي الصراع

ملتقى الحوار السياسي يبدأ جلسة التصويت على القوائم الأربعة المترشحة للسلطة

ملتقى الحوار يستعرض التعهدات التي قطعها المرشحون في القوائم الأربعة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وقبول النتائج

البعثة تطلب من أعضاء الملتقى وضع هواتفهم جانبا واستلامها بعد انتهاء عملية التصويت

عملية التوصيت في مرحلتها الأولى: الاقتراع على أربع قوائم تفوز الحاصلة على 60%

عبد الرحمن السويحلي: كنت أتمنى أن يتضمن التعهد عدم الترشح للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر

المرشح للمجلس الرئاسي- أسعد زهيو لـ218:

رؤية مرشحين يقدمون وعودا مُلزَمة مشهد إيجابي يدعو للتفاؤل

رؤية مرشحين يقدمون وعودا مُلزَمة مشهد إيجابي يدعو للتفاؤل

كل القوائم شُكِّلت بإرادة ليبية دون تدخل خارجي في تركيبها

ما يحدث في جنيف عملية ليبية وبإرادة ليبية

تعهدات المترشحين وبرامج عملهم باب لمحاسبتهم بعد انتهاء ولايتهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية