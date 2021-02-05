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المشنون لـ218: الإفراج عن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراتة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران عز الدين المشنون لـ218: الإفراج عن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراتة ووصولها لطرابلس لغرض الصيانة تمهيدا لعودتها إلى بنغازي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الطيران الجانبي – مكثف : – لازم يدور – حفر لحفر زواهرة – من السدة الي جاسد الناس في هيشتهم –
    والي منطقة القلعة – ما يصيموش – ووراهم جثث مقابر اموات ترهونة – والشاحنات متاع عظام اللحم المراسيل – فرغهمله فساحتهم – لان الطيران تابع المواصلات في عقيدتهم – وما ياخدش فالزوامر لا بعد إطلاقات على رجليه –

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