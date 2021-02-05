رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران عز الدين المشنون لـ218: الإفراج عن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراتة ووصولها لطرابلس لغرض الصيانة تمهيدا لعودتها إلى بنغازي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران عز الدين المشنون لـ218: الإفراج عن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراتة ووصولها لطرابلس لغرض الصيانة تمهيدا لعودتها إلى بنغازي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الطيران الجانبي – مكثف : – لازم يدور – حفر لحفر زواهرة – من السدة الي جاسد الناس في هيشتهم –
والي منطقة القلعة – ما يصيموش – ووراهم جثث مقابر اموات ترهونة – والشاحنات متاع عظام اللحم المراسيل – فرغهمله فساحتهم – لان الطيران تابع المواصلات في عقيدتهم – وما ياخدش فالزوامر لا بعد إطلاقات على رجليه –
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