“البعثة” تعلن ترشح القائمتين الثالثة والرابعة للجولة الأخيرة

ملتقى الحوار السياسي يبدأ جلسة التصويت على القوائم الأربعة المترشحة للسلطة

ملتقى الحوار يستعرض التعهدات التي قطعها المرشحون في القوائم الأربعة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وقبول النتائج

البعثة تطلب من أعضاء الملتقى وضع هواتفهم جانبا واستلامها بعد انتهاء عملية التصويت

عملية التوصيت في مرحلتها الأولى: الاقتراع على أربع قوائم تفوز الحاصلة على 60%

عبد الرحمن السويحلي: كنت أتمنى أن يتضمن التعهد عدم الترشح للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر

المرشح للمجلس الرئاسي- أسعد زهيو لـ218:

رؤية مرشحين يقدمون وعودا مُلزَمة مشهد إيجابي يدعو للتفاؤل

رؤية مرشحين يقدمون وعودا مُلزَمة مشهد إيجابي يدعو للتفاؤل

كل القوائم شُكِّلت بإرادة ليبية دون تدخل خارجي في تركيبها

ما يحدث في جنيف عملية ليبية وبإرادة ليبية

تعهدات المترشحين وبرامج عملهم باب لمحاسبتهم بعد انتهاء ولايتهم

المرشح للمجلس الرئاسي- أسعد زهيو لـ218: قائمة “البرغثي- القايد- الغويل- وأبو الحجب” مقبولة عند الكل

المرشح للمجلس الرئاسي- أسعد زهيو لـ218: “قائمة الحرب” تحقق مبدأ التوازن لا التوافق لأن أطرافها كانت تتحارب بالأمس

أعضاء ملتقى الحوار يبدأون التصويت على القوائم الأربعة المرشحة للسلطة التنفيذية

انتهاء عملية التصويت على القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية وبدء عملية الفرز

انتهاء عملية التصويت على القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية وبدء عملية الفرز

قائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا تتحصل على 25 صوتاً

قائمة محمد البرغثي ومحمد الغويل تتحصل على 23 صوتاً

نبي بسرعة تعديل الستسل فرافيك

نحطو قائمة عقيلة وقائمة المنفي

قائمة محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة تتحصل على 20 صوتاً

قائمة الشريف الوافي ومحمد المنتصر تتحصل على 15 صوت

ترشح القائمتين الثالثة برئاسة “المنفي” والرابعة برئاسة “عقيلة” للجولة الأخيرة من التصويت

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