عاجل// ويليامز: فشل القوائم في الحصول على نسبة 60 % وجولة ثانية بين باشاغا ودبيبة

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، أنه لم تصل أي قائمة للنسبة المطلوبة وهي 60 %، مضيفة أن الجولة الثانية ستكون بين باشاغا ودبيبة بعد فاصل مدته ساعتان.

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