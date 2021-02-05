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عاجل// ويليامز: فشل القوائم في الحصول على نسبة 60 % وجولة ثانية بين باشاغا ودبيبة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، أنه لم تصل أي قائمة للنسبة المطلوبة وهي 60 %، مضيفة أن الجولة الثانية ستكون بين باشاغا ودبيبة بعد فاصل مدته ساعتان.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • هكذا العقل المصراتي يدخل بألف شركة والفائز لن يكون غيرهم. 25+20 لباشا أغا ولدبيبة على التوالي هي تماما 60% المطلوبة، وهي من نصيب مصراتة. فهنيئاً للعقل المصراتي التجاري فهم لها بامتياز. لعله خير لكم ياليبيين أن يكون الحاكم مصراتي، فلقد كانت تجربة الغويل في حكومة الإنقاد جيدة ولم تقصي أحد ولم تكن بعقل الجهوية والمناطقية. واني والله أرى الخير في عيون فتحي باشا أغا لو تركته الأيدي الفاسدة.

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