“الوطني لمكافحة الأمراض”: 881 إصابة جديدة بـ “كورونا” وشفاء 864 حالة ووفاة 17 شخصًا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 864 حالة، ووفاة 17 شخصا وذلك وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 04 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (321) .

وأوضح المركز الوطني في بيانه أنه استلم عدد (4419) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2000) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (262) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (152) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (109) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (78) عينة – .مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (240) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (61) عينة – . مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (110) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (28) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات – .مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (9) عينات – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (16) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (46) عينة – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (136) عينة).

وذكر البيان أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (3538) عينة سالبة

– عدد (881) عينة موجبة ( 722 جديدة + 159 مخالطة )

وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 482 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 17 حالة جديدة

عدد 46 حالة مخالطة

3.الماية

عدد 16 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

6.السواني بن أدم

عدد 10 حالة جديدة

7.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

9.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 22 حالة جديدة

11.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

12.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

13.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.وادي عتبه

عدد 1 حالة مخالطة

16.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

17.غات

عدد 1 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 9 حالة جديدة

19.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

20.سوق الخميس أمسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

21.الزنتان

عدد 4 حالة مخالطة

22.غريان

عدد 17 حالة جديدة

23.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

24.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

26.جادو

عدد 1 حالة جديدة

27.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

28.الرحيبات

عدد 3 حالة مخالطة

29.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

30.السائح

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

31.قصر الأخيار

عدد 7 حالة جديدة

32.الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة

33.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

34.البريقة

عدد 9 حالة جديدة

35.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

36.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.الرياينة

عدد 9 حالة جديدة

38.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

39.العجيلات

عدد 12 حالة جديدة

40.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

وأوضحت اللجنة أن تفاصيــــل الـــــ ( 864 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 731 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزنتان

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 66 حالة في مصراته

5.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

6.عدد 5 حالات في الكفرة

7.عدد 31 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 21 حالة في الزاوية الغرب

9.عدد 1 حالة في غريان

وذكرت تفاصيــــــل الــــ ( 17 ) حالة الوفاة:

1.عدد 12 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الجفرة

3.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

4.عدد 1 حالة في العجيلات

5.عدد 1 حالة في القره بوللي

وأشارت اللجنة إلى أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 122894 ، والحالات النشطة 17646، والمتعافين : 103312، والوفيات 1936.