الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم الجمعة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة سيكون بداية من هذا اليوم على أغلب المناطق ونتوقع أن تتراجع من مساء يوم الأحد على مناطق غرب ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 28) مْ على اغلب المناطق وتسجل ارتفاع يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب ، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-24) مْ ولا تتجاوز (17)مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط يوم الأحد مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى ما بين (24- 30)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على سبها وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين (20-23) مْ.

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