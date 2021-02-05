الوافي يدعو الشعب الليبي للتوحد تحت راية واحدة

دعا عضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، الشعب الليبي للتوحد تحت راية واحدة حتى تصل ليبيا إلى بر الأمان.

وقال الوافي في رسالة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”الشعب الليبي العظيم اليوم كان يوماً تاريخاً في صفحات تاريخ وطننا الغالي ليبيا وأنهينا استحقاق عظيم بديمقراطية شفافة وبمشاركة فعالة من أطياف مختلفة من الشعب الليبي من كل الاقاليم التاريخية الثلاثة (برقة -طرابلس -فزان). نهنئ وندعم القائمة التي ستفوز بهذه المهمة الصعبة وندعو شعبنا العظيم للتوحد تحت راية واحدة حتى تمر البلاد من هذا النفق إلى بر الأمان. أخيراً وليس أخراً أشكر كل من دعمني ووثق بي وشجعني من أبناء شعبي الغالي على خوض هذه التجربة وأتمنى التوفيق والسداد للقائمة الفائزة”.

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