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جولة ثانية بين باشاغا ودبيبة المدعومين من قبل تركيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أسفرت عملية التصويت لانتخاب الحكومة الليبية الجديدة في جنيف من بين “أربع قوائم” للمرشحين، بعدم حصول أي قائمة على النسبة المطلوبة، المحددة بـ 60 %.

وكانت نتيجة التصويت كالتالي؛

حصول قائمة المنتصر 15 على صوتا

قائمة الغويل 13 صوتا

قائمة دبيبة 20 صوتا

قائمة باشاغا 25 صوتا

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، إن الجولة الثانية ستكون بين باشاغا ودبيبة بعد فاصل زمني مدته ساعتان.

يذكر أن فتحي باشا تدعمه تركيا ويعمل وزيرا للداخلية في حكومة السراج وعضو فيما يسمى بالمجلس الرئاسي، ويعتبر باشاغا العقل المدبر لجماعة الإخوان الإرهابية بمصراتة، وقال مراقبون إن فوز باشاغا يعني تملك تركيا زمام الأمور في ليبيا.

وكان مراقبون قد أكدوا أن عبد الحميد دبيبة وعائلته ساعدوا في تسهيل تدخل تركيا ونهب ثروات ليبيا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم دبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل، وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد كشفت أن عائلة دبيبة منحت قرابة 19 مليار دولارا من عقود البناء الليبية لشركات تركية من قبل هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة دبيبة.

وكانت وليامز قد أوضحت في وقت سابق اليوم أنه في حال عدم الحسم في جولة الانتخابات الأولى، ستنطلق جولة ثانية بعد فاصل لساعتين، مشيرة إلى أن القائمة التي ستحصل على 60% من الأصوات ستفوز بمناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • كفانا من شماعة تركيا والأخوان، فهل الأخرون بدعم من الكعبة، أم أنهم انبياء في معتقداتكم أم أنها عبودية الأشخاص. لقد خضنا تجربة 42 سنة فريدة، فلنجرب تجربة الأتراك الحديثة بدون خازوق وبدون ميري. لعله من علامات الساعة أن تكون الحرب مع الترك، “لا تقوم الساعة حتى تحاربوا الترك” حديث صحيح.

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