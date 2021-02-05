جولة ثانية بين باشاغا ودبيبة المدعومين من قبل تركيا

أسفرت عملية التصويت لانتخاب الحكومة الليبية الجديدة في جنيف من بين “أربع قوائم” للمرشحين، بعدم حصول أي قائمة على النسبة المطلوبة، المحددة بـ 60 %.

وكانت نتيجة التصويت كالتالي؛

حصول قائمة المنتصر 15 على صوتا

قائمة الغويل 13 صوتا

قائمة دبيبة 20 صوتا

قائمة باشاغا 25 صوتا

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، إن الجولة الثانية ستكون بين باشاغا ودبيبة بعد فاصل زمني مدته ساعتان.

يذكر أن فتحي باشا تدعمه تركيا ويعمل وزيرا للداخلية في حكومة السراج وعضو فيما يسمى بالمجلس الرئاسي، ويعتبر باشاغا العقل المدبر لجماعة الإخوان الإرهابية بمصراتة، وقال مراقبون إن فوز باشاغا يعني تملك تركيا زمام الأمور في ليبيا.

وكان مراقبون قد أكدوا أن عبد الحميد دبيبة وعائلته ساعدوا في تسهيل تدخل تركيا ونهب ثروات ليبيا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم دبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل، وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد كشفت أن عائلة دبيبة منحت قرابة 19 مليار دولارا من عقود البناء الليبية لشركات تركية من قبل هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة دبيبة.

وكانت وليامز قد أوضحت في وقت سابق اليوم أنه في حال عدم الحسم في جولة الانتخابات الأولى، ستنطلق جولة ثانية بعد فاصل لساعتين، مشيرة إلى أن القائمة التي ستحصل على 60% من الأصوات ستفوز بمناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

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