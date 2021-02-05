البرغثي: نتمنى النجاح لمن يتولى قيادة المرحلة المقبلة

أعرب السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لمن يتولى قيادة المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقال البرغثي -المرشح السابق- في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”باسمي وباسم الأخوة الأفاضل أعضاء قائمة (الوطن): المهندس محمد خالد الغويل، الدكتور على أبو الحجب، الدكتور إدريس سليمان القايد، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من قدم دعمه ومساندته لهذه القائمة الوطنية، ونخص بالذكر كل من منح صوته لهذه القائمة من أعضاء لجنة الحوار، كما نتقدم بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها التي بٌذلت لإنجاح هذا الحوار. نتمنى النجاح والتوفيق لمن يتولى قيادة المرحلة المقبلة، مع دعواتنا أن يمن الله على بلادنا بنعمة الأمن والاستقرار”.