الشريف الوافي لـ218: السلطة التي ستنتج سنتعاون معها وسنحاول مد يد العون للوصول إلى الانتخابات

الشريف الوافي لـ218: على كل من دعمنا أن يتقبل خروجنا من سباق السلطة وأن يبتعد عن الصراعات الشريف الوافي لـ218: ندعو إلى مساعدة الحكومة والمجلس الرئاسي القادمين الشريف الوافي لـ218: على كل من دعمنا الابتعاد عن الخلافات والصراعات على منصات التواصل الاجتماعي

