شركة الكهرباء: عودة التيار إلى تاجوراء وضواحيها بالتناوب حتى إصلاح محطة القره بوللي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي لعدد من المحطات المغذية من محطة الشرق بالتناوب إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي بإدارة شبكات الجهد المتوسط.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “أنه على تمام الساعة 4:35 انفصلت التغذية عن محطة الشرق 220 /30 من القره بوللي المغدية لمنطقة تاجوراء وضواحيها بسبب عطب برؤوس الكوابل جهد 30 للمحول القدرة 220 /30 رقم 1 بجسم المحول”.

وتابع المنشور: “تم إرجاع التيار الكهربائى الساعة 5:46 لعدد من المحطات المتغذية من محطة الشرق بالتناوب إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي بإدارة شبكات الجهد المتوسط”.