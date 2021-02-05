جولة أخيرة بين القائمتين الثالثة والرابعة في جنيف

لم تسفر المرحلة الثانية من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، الجمعة، إلى فوز مؤكد لأي من القوائم المرشحة، بحسب ما أعلنت المبعوثة الأممية.

وكشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، عدم حصول أي لائحة على الأصوات المطلوبة وهي 60 بالمائة، خاصة وإن عدد المصوتين بلغ 74 شخصًا، إلا أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية شهدت تصويت 73 شخصًا، بالإضافة إلى “ورقة بيضاء” لم تضم أية أسماء، قدمها أحد المصوتين.

وحصلت القائمة الرابعة التي تضم عقيلة صالح وفتحي باشاغا على خمسة وعشرين صوتًا مقابل عشرين صوتًا للقائمة الثالثة التي تضم عبد الحميد دبيبه مرشحًا لرئاسة الحكومة، ويونس المنفي مرشحًا لرئاسة المجلس الرئاسي.

وستقام جولة الإعادة بعد نحو ساعتين من الجولة الأولى، وستضم فقط القائمتين الثالثة والرابعة.

وكان كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70 في المائة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى قبل أيام، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية الجمعة بنظام القوائم.

وانطلقت بمدينة جنيف السويسرية، صباح اليوم الجمعة، جلسة ملتقى الحوار الليبي للتصويت على القوائم المرشحة للسلطة الجديدة، بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد لأول مرة.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30 % من المناصب للنساء.

كما أكدت وليامز، أن المرشحين للحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.