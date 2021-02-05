الوافي: نهنئ وندعم القائمة الفائزة وندعو شعبنا للتوحد

وجه المرشح السابق لمنصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية المؤقتة الشريف الوافي، الشكر إلى من دعموه.

وقال الوافي في كلمة له اليوم الجمعة: “اليوم كان يوماً تاريخاً في صفحات تاريخ وطننا الغالي ليبيا وأنهينا استحقاقا عظيما بديمقراطية شفافة وبمشاركة فعالة من أطياف مختلفة من الشعب الليبي من كل الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان)”.

وأضاف عضو المؤتمر الوطني السابق: “نهنئ وندعم القائمة التي ستفوز بهذه المهمة الصعبة، وندعو شعبنا العظيم للتوحد تحت راية واحدة حتى تمر البلاد من هذا النفق إلى بر الأمان”.

وتابع الوافي: “أخيراً وليس آخراً أشكر كل من دعمني ووثق بي وشجعني من أبناء شعبي الغالي على خوض هذه التجربة وأتمنى التوفيق والسداد للقائمة الفائزة”.