ليبيا الان

الوافي: نهنئ وندعم القائمة الفائزة وندعو شعبنا للتوحد

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه المرشح السابق لمنصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية المؤقتة الشريف الوافي، الشكر إلى من دعموه.

وقال الوافي في كلمة له اليوم الجمعة: “اليوم كان يوماً تاريخاً في صفحات تاريخ وطننا الغالي ليبيا وأنهينا استحقاقا عظيما بديمقراطية شفافة وبمشاركة فعالة من أطياف مختلفة من الشعب الليبي من كل الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان)”. 

وأضاف عضو المؤتمر الوطني السابق: “نهنئ وندعم القائمة التي ستفوز بهذه المهمة الصعبة، وندعو شعبنا العظيم للتوحد تحت راية واحدة حتى تمر البلاد من هذا النفق إلى بر الأمان”.

وتابع الوافي: “أخيراً وليس آخراً أشكر كل من دعمني ووثق بي وشجعني من أبناء شعبي الغالي على خوض هذه التجربة وأتمنى التوفيق والسداد للقائمة الفائزة”.

 

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تعبان ياقلبي تهنئ من تهنئ الأخوان قائمتان اخوانتيان أنضحك عليك وراك تعتقد ان السفر الي سويسرا يعتبر فائده لك واك تصبح الذي قال قتلوا منا راجل كسر لهم برما فهم سيعودوا يتحدثوا كيف استطاعوا خداع والفوز برئاسة الدوله وانت من علي شاكلتك كانت رحله جميله الي سويسرا هنا فرق بين من خسروا قتيل وبين من خسروا برمة طفله وفيه بين من سيتحدث ويقول كانت زياره الي سويسرا وبين من سيحدث ويقول لقد عدنا برئاسة وزراء ليبيا

    رد