ملتقى الحوار السياسي ينتقل إلى الجولة الثانية من التصويت

أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم صباح اليوم على القوائم الأربعة لمرشحي المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ومنصب رئيس الحكومة، والتي قُدمت أمس واستوفت عدد التزكيات المطلوبة المنصوص عليها في آلية الاختيار.

ونصت آلية الاختيار على وجوب حصول قائمة المرشحين على 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة كي تعتبر فائزة في الجولة الأولى.

ونظرًا لأن أياً من القوائم لم تصل إلى هذا الحد في الجولة الأولى، فسوف تُعقد جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. والحد الأدنى للجولة الثانية هو 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة.

وفيما يلي قائمتا المرشحين الحاصلتان على أعلى عدد من الأصوات “مرتبة حسب العدد الأعلى للأصوات”:

القائمة الرابعة:

عقيلة صالح قويدر، رئيس المجلس الرئاسي

أسامة عبدالسلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي

عبد المجيد غيث سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي

فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة

القائمة الثالثة:

محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي؛

موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي؛

عبد الله حسين اللافي، عضو المجلس الرئاسي؛

عبد الحميد محمد دبيبه، رئيس الحكومة

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