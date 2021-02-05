بدء التصويت لاختيار القائمة الفائزة بمناصب السلطة التنفيذية الموحدة

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الإثنين الماضي، التصويت لاختيار القائمة الفائزة بمناصب السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة.

وسيكون التصويت بين القائمة الرابعة التي تتكون من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.

ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة

وخرجت القائمة الأولى التي يترأس فيها محمد خالد الغويل الحكومة، والقائمة الثانية برئاسة محمد عبداللطيف المنتصر للحكومة من المنافسة من الجولة الأولى بعدما حازتا أقل الأصوات بـ13 و15 صوتًا على الترتيب.

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