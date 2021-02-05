خلال يوم واحد .. 1000 مهاجر هربوا من الظروف الصعبة في ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية غادر أكثر من 1000 مهاجر من ليبيا هربًا من الظروف الإنسانية السيئة، مجددة التأكيد على أن ليبيا ليست ميناء آمنًا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها أنه تم اعتراض أكثر من 800 منهم وإعادتهم إلى الشاطئ.

وأضافت أن فرق المنظمة الدولية للهجرة تواصل تقديم المساعدة في نقاط الإنزال.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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