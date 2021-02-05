أمن السواحل يتمكن من إنقاذ 179 مهاجر غير شرعي من داخل البحر

تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين، على متنها 179 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة في بيان لها أمس الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من بين من كانوا على متن القوارب 14 امرأة و5 أطفال، موضحة أنهم وجدو بعرض البحر.

وأضافت الوزارة أن المهاجرين تم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، موضحة أنه تم تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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