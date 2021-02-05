“الوافي” لـ”218″: سندعم السلطة الجديدة.. ونمدّ أيدينا للجميع

أكد الشريف الوافي عزمه التعاون مع السلطة التي ستنتج عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وسيحاول مدّ يد العون لها للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

ودعا الشريف الوافي، في تصريحات لـ”218″، كل من دعم قائمته التي خاضت سباق انتخابات السلطة التنفيذية، إلى أن يتقبل خروجها من سباق السلطة، وأن يبتعد عن الصراعات.

وطالب “الوافي” بمساعدة الحكومة والمجلس الرئاسي القادميْن، داعيًا كل من دعمه إلى الابتعاد عن الخلافات والصراعات على منصّات التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن قائمة ترشح الشريف الوافي لرئاسة المجلس الرئاسي ضمّت عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عضوا للمجلس الرئاسي، وعمر مهدي أبو شريدة، عضوا للمجلس، ومحمد المنتصر رئيسًا للحكومة، وحصلت القائمة على 15 صوتًا.

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