البرغثي: نتمنى النجاح والتوفيق لمن يتولى قيادة المرحلة المقبلة

قدم أعضاء قائمة (الوطن) المتنافسة على السلطة التنفيذية المؤقتة، الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها التي بذلت لإنجاح الحوار السياسي.

وقال المرشح السابق السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي في كلمة له اليوم الجمعة: “باسمي وباسم الأخوة الأفاضل أعضاء قائمة (الوطن)، المهندس محمد خالد الغويل، الدكتور على أبو الحجب، الدكتور إدريس سليمان القايد، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من قدم دعمه ومساندته لهذه القائمة الوطنية”.

وأضاف البرغثي: “ونخص بالذكر كل من منح صوته لهذه القائمة من أعضاء لجنة الحوار، كما نتقدم بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها التي بذلت لإنجاح هذا الحوار”.

وتابع: نتمنى النجاح والتوفيق لمن يتولى قيادة المرحلة المقبلة، مع دعواتنا أن يمن الله على بلادنا بنعمة الأمن والاستقرار”.